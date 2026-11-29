Novo grupo intersetorial reúne oito membros do Ministério Público e vai analisar denúncias, examinar relatório de transição do Governo do Estado e apurar possíveis irregularidades e responsabilidades

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instituiu um grupo de trabalho intersetorial para analisar denúncias e possíveis irregularidades relacionadas à prestação dos serviços públicos estaduais nas áreas de Saúde e Educação. A iniciativa foi formalizada pela Portaria nº 3666/2026/PGJ, assinada na sexta-feira (27) pela procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque.

A criação do grupo ocorre diante do recebimento de diversas manifestações pela Ouvidoria-Geral do MP e de informações levantadas pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC), vinculado ao Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado (CAO-CRIMO). Os registros apontam risco de interrupção de serviços públicos estaduais, especialmente nas redes de Saúde e Educação.

Entre as denúncias recebidas estão relatos de atraso no pagamento de médicos, paralisação de serviços na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), precariedade no atendimento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, além de problemas relacionados à falta de equipamentos e insumos básicos. Na Educação, foram encaminhadas informações sobre acúmulo de livros didáticos em depósitos da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e fardamentos escolares que não teriam sido distribuídos aos estudantes, entre outras situações.

O trabalho também levará em consideração as informações encaminhadas pela Comissão de Transição do Governo do Estado ao Ministério Público, por meio do relatório de transição.

Coordenado pela procuradora de Justiça e ouvidora-geral do MPAM, Sílvia Abdala Tuma, o grupo é composto por outros sete membros da instituição: Luissandra Chíxaro de Menezes, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Edinaldo Aquino Medeiros, Reinaldo Alberto Nery de Lima, Christianne Corrêa Bento da Silva, Daniel Leite Brito e Valber Diniz da Silva.

Análise e atuação integrada

Entre as atribuições do grupo estão receber, reunir, sistematizar e realizar a triagem técnica dos elementos informativos, analisar o relatório de transição e prestar suporte técnico, institucional e operacional às Promotorias de Justiça com atribuição nas áreas de Saúde e Educação, na capital e no interior.

A equipe também atuará nos procedimentos já em andamento e poderá iniciar novas apurações diante de denúncias e fatos novos. Na área da Saúde, o trabalho inclui o acompanhamento da ação civil pública estruturante ajuizada em 2024, resultado de uma investigação integrada iniciada pelo MPAM em janeiro daquele ano, que identificou deficiências estruturais na gestão da rede estadual.

A ação busca enfrentar os problemas de forma sistêmica, considerando aspectos como planejamento, gestão financeira, contratação de serviços e profissionais e condições de funcionamento das unidades de saúde. Ao longo de 2026, o Ministério Público promoveu audiências técnicas, com participação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e de órgãos estaduais, para avançar na construção de um Plano de Recuperação e Sustentabilidade Financeira da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

A procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, destacou que a iniciativa busca dar encaminhamento às denúncias e identificar eventuais responsabilidades.

“Temos recebido inúmeras denúncias sobre o não pagamento de médicos, paralisação de serviços na FCecon e precariedade no atendimento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, por exemplo. Diante da gravidade dessas situações, decidimos constituir essa comissão para enfrentar os problemas, dar andamento aos procedimentos já existentes e iniciar novas apurações sempre que surgirem denúncias e fatos novos”, afirmou.

Leda Mara ressaltou ainda que os problemas da Saúde exigem uma abordagem estrutural, que vá além de questões pontuais.

“Não podemos imaginar que os problemas da Saúde serão resolvidos apenas com o pagamento dos médicos. Precisamos enfrentar essas questões de maneira estrutural, considerando as dificuldades na contratação de profissionais, as condições das unidades de saúde, hospitais e unidades de pronto-atendimento (UPAs), a falta de equipamentos e insumos básicos e os problemas nas maternidades. É necessário olhar para a rede como um todo e cobrar soluções que garantam um serviço público de qualidade à população”, destacou.

Próximos passos

Caso sejam identificados indícios de irregularidades, os elementos serão encaminhados às Promotorias de Justiça competentes, responsáveis pela condução das apurações, para identificação de eventuais responsáveis e adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. A portaria preserva o princípio do promotor natural e a independência funcional dos membros do Ministério Público.

O prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos é de 180 dias.

Articulação institucional

A criação do grupo dá continuidade às iniciativas de acompanhamento dos serviços públicos estaduais. Há cerca de duas semanas, a procuradora-geral de Justiça reuniu, na sede do MPAM, secretários e representantes de órgãos ligados à área da Saúde para discutir problemas na prestação dos serviços e buscar encaminhamentos junto aos responsáveis pela gestão estadual.

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