O estado do Amazonas concentra a maior quantidade de povos indígenas isolados do planeta. Isso torna a região vulnerável e ao mesmo tempo tensa, principalmente na Terra Indígena Vale do Javari, onde esses grupos enfrentam um cenário crítico de cercamento pelo crime organizado, invasões territoriais e alto risco epidemiológico.

Registros recentes de indígenas isolados saindo da floresta chamam a atenção na Amazônia brasileira, tanto no estado do Amazonas quanto em outras áreas da região amazônica.

A política oficial do Brasil desde 1987 é a do “não contato”, respeitando a autonomia desses povos que optam pelo isolamento voluntário. Muitas vezes após massacres ou epidemias no passado. No entanto, a pressão externa sobre as florestas do Amazonas tem forçado deslocamentos e contatos inesperados. A invasão de madeireiros, garimpeiros, caçadores e grileiros reduz os territórios de caça e coleta, forçando esses grupos a se deslocarem para áreas mais próximas de rios e comunidades.

Vizinho inimigo

O estado do Amazonas concentra o maior número de regimastros desses povos no país, com destaque para a Terra Indígena Vale do Javari.

Segundo levantamentos recentes do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e relatos da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) é a região que mais sofre.

*

Está cercada por redes ilegais de caça, pesca predatória, extração de madeira e garimpo – com uso de dragas nos rios –, frequentemente articuladas com o narcotráfico na fronteira.

Javari sob forte pressão

A Terra Indígena Vale do Javari (Oeste do AM), com mais de 8,5 milhões de hectares na fronteira com o Peru, é a área com a maior densidade de isolados do mundo.

A Funai monitora entre 14 e 19 referências de grupos sem contato na região, além de povos de contato recente, como os Korubo e os Tsohóm-Djapá.

*

O Sul do Amazonas, onde estão encravados os municípios de Lábrea, Humaitá e Apuí, é uma região sob forte pressão do arco do desmatamento e de projetos agropecuários.

Fugindo dos madeireiros

Em julho de 2026, na região amazônica próxima à fronteira com o Acre e o Amazonas, integrantes do povo Mashco Piro – considerado o maior grupo isolado do mundo – têm sido avistados com mais frequência às margens dos rios, fugindo do avanço de madeireiros ilegais, segundo reportagem da BBC News Brasil.

Em busca de ajuda

Em fevereiro de 2025, um caso de grande repercussão ocorreu em Lábrea, quando um jovem indígena isolado apareceu sozinho em uma comunidade ribeirinha em busca de fogo, evidenciando a proximidade entre a floresta preservada e o avanço da ocupação não indígena.

*

Há também registros confirmados e em estudo em áreas como a Terra Indígena Waimiri Atroari–divisa com Roraima, onde vivem os isolados Pirititi – e nas bacias dos rios Purus e Juruá.

Povo Awá pede alimentos

Em novembro de 2026, um grupo de cerca de 20 indígenas isolados do povo Awá saiu da floresta e apareceu em um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), conforme noticiado pelo Jornal Nacional no G1.

O grupo pediu alimentos aos indígenas Guajajara que atuavam no local e logo retornou para a floresta.

Vulnerabilidade biológica

Por não terem memória imunológica para doenças comuns na sociedade envolvente (como gripe, sarampo ou malária), qualquer contato acidental com invasores ou moradores locais pode desencadear epidemias letais para grupos inteiros de indígenas isolados.

Demarcação não existe

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) alertam que muitos registros de isolados estão em áreas sem demarcação concluída ou com portarias de restrição de uso que precisam ser renovadas periodicamente, deixando essas populações expostas ao avanço de madeireiros e grileiros.

Fora invasores

A Funai mantém bases avançadas em pontos estratégicos dos rios do Amazonas para fiscalizar, monitorar vestígios (sem buscar o contato) e barrar a entrada de invasores.

*

Quando ocorre uma aproximação repentina – como no episódio registrado pela revista Superinteressante em Lábrea -, equipes da Funai e da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) são acionadas para isolar a área, orientar ribeirinhos e tentar evitar a transmissão de doenças.

Autovigilância indígena.

No Vale do Javari, diante das limitações estruturais do Estado, organizações indígenas como a Univaja mantêm equipes próprias de vigilância territorial para denunciar invasões às autoridades federais.

Quem fala é o governador

Ao ser provocado por jornalista do portal marioadolfo.com, se seria o próximo secretário de Fazendo do futuro governador Omar Aziz (PSD), o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT-AM) – coordenador da campanha do presidente eleito Lula, em Manaus –, se limitou a responder:

— Meu amigo, só quem fala sobre secretários é o governador!

A sorte dele é a sorte do Brasil

O líder do MDB no Senado e relator-geral do Orçamento de 2027, Eduardo Braga (AM), comentou nesta quinta-feira, 26, a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda.

— Recebo com respeito a indicação do presidente Lula. Trabuco é um nome de trajetória sólida no setor financeiro e chega num momento em que o País precisa de previsibilidade e responsabilidade fiscal.

*

Eduardo desejo sorte ao futuro ministro, porque “a sorte dele será a sorte do Brasil” –, disse o senador do Amazonas.

Equilíbrio das contas

O senador disse que o Senado e a Comissão Mista de Orçamento (CMO) seguirão trabalhando em diálogo com a equipe econômica e reforçou que a relação entre o Congresso e o Ministério da Fazenda será pautada pela cooperação institucional.

*

— Nosso compromisso é com o equilíbrio das contas e com a manutenção dos investimentos que o Brasil precisa. Trabalharemos juntos, cada um no seu papel”, declarou.

Como combater o fumacê?

Combater as queimadas e a fumaça que encobre Manaus teria que ser prioridade

A decisão do Governo do Amazonas de reduzir em 90% os recursos destinados à prevenção e ao controle do desmatamento e das queimadas em 2027 vem gerado indignação de uma parte da sociedade civil do Estado e nas redes sociais.

A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) reserva R$ 30 mil para a atividade, identificada pelo código 2766.

*

Em 2026, a previsão orçamentária para a mesma finalidade foi de R$ 300 mil. A diferença entre os valores é de R$ 270 mil.

Isto não está certo

É proposta é absurda, incoerente e inconsequente!

A redução o orçamento para combater as queimadas acontece justamente durante um período de fumaça intensa no estado. Neste sábado, Manaus amanheceu encoberta pelo quarto dia consecutivo, e a qualidade do ar permaneceu em condição péssima, com efeitos na rotina dos moradores.

*

As consequências são graves. E a gravidade do problema ambiental levou à suspensão de aulas em escolas e universidades. Além de, claro, comprometer a saúde dos habitantes de Manaus e de alguns municípios no interior do Estado.

ÚLTIMA HORA

AS CONTRADIÇÕES DA COP 31 – emergência climática exige respostas imediatas e contundentes. Mas os governos continuam a adiar compromissos fundamentais

Durante a COP3, houve protesto na Antália, na Turquia, para cobrar mais ambição e justiça climática

O Instituto Gira, organização da sociedade civil fundada em 2021 que atua nos nove estados da Amazônia Legal, aponta que a a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), realizada de 9 a 22 de novembro em Antália, Turquia, encerrou-se após dois dias de prorrogação e sem consenso quanto à sua principal decisão política.

O impasse em torno da transição para o fim dos combustíveis fósseis e do financiamento climático expôs uma contradição central: enquanto a emergência climática exige respostas imediatas e contundentes, governos continuam a adiar compromissos fundamentais.

Mais de 120 países defenderam a inclusão de uma meta explícita para o abandono progressivo do petróleo, do carvão e do gás no documento final. Contudo, a oposição de grandes produtores impediu a consolidação do acordo. A ausência dessa diretriz foi o principal alvo de críticas da sociedade civil e de movimentos socioambientais, que classificaram o desfecho como um retrocesso inaceitável diante do objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C.

*

Esse cenário evidencia o profundo distanciamento entre a diplomacia internacional e a implementação de ações concretas nos territórios. Qualquer transição energética deve ser socialmente justa, salvaguardando trabalhadores, populações vulneráveis e comunidades locais.

ORGULHO

Vistas de longe, as nuvens pareciam escorrer pelos pés do Cristo Redentor

A imagem é incrível: O Cristo Redentor acima de um gigantesco mar de nuvens, no Rio de Janeiro, está correndo o mundo. Nesta sexta-feira (27), o espetáculo da natureza brasileira ganhou destaque nas redes sociais do jornal britânico Daily Mail. A 710 metros acima do nível do mar, a estátua de 38 metros de altura ficou cercada por uma imensa camada de nuvens que escondeu parte das montanhas e da paisagem urbana do Rio de Janeiro.

O cineasta e fotógrafo Márcio Amaro registrou o fenômeno com o celular, do bairro de Santa Teresa. Já o fotógrafo Humberto Baddini utilizou um drone para capturar imagens aéreas do espetáculo. Uma imensa camada de nuvens encobriu boa parte da paisagem carioca e deixou o Cristo Redentor imponente, de braços abertos, lá no alto.

VERGONHA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) continua recebendo seu salário integral do Senado Federal mesmo após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos, com remuneração bruta mensal de R$ 46.366,19 (e líquida de R$ 33.912,13, após descontos obrigatórios), referente ao mês de novembro de 2026. Isso não está certo.

Por isso já tramitam ações populares na Justiça pedindo a suspensão do salário e de outras verbas, além de solicitações no Senado — como o pedido do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) para bloquear a participação remota — que aguardam análise e decisões. O mandato de Flávio Bolsonaro no Senado se estende até 31 de janeiro de 2027.

OUTRAS PALAVRAS