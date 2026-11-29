Carimbo na carne: saiba o que significa e se ele oferece riscos
Você já reparou, ao comprar uma peça inteira de carne suína, que ela vem com um carimbo? O Geraldo da Rosa perguntou ao Globo Rural se é preciso descartar a parte marcada antes do consumo.
Esse carimbo é feito pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele indica que o alimento é considerado seguro, explica Enrico Ortolani, consultor do Globo Rural.
A tinta utilizada no carimbo não é tóxica. Ela é geralmente feita a partir de corantes vegetais, álcool de cereais e glicerina. Portanto, é possível consumir sem risco à saúde.
Leia também:
O que faz um ovo ser jumbo? Idade da galinha ajuda a explicar
Caverna subterrânea e fungos naturais ajudam produtor a criar queijos premiados em Goiás
Carimbo da SIF na carne de porco
Reprodução / Globo Rural
Carimbo do SIF na carne
Reprodução / Globo Rural
Acordo UE-Mercosul passa a valer no Brasil: o que muda para o agro
👁 6 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Caso Higor Miranda: polícia de Guarulhos registra morte de jovem como suicídio (296 visualizacoes)
- Alunos de Barcelos transformam caroço de açaí e piaçava em tecnologia e levam Biofiltro à final do Solve for Tomorrow (46 visualizacoes)
- WhatsApp começa a liberar figurinhas com som; veja como funciona (38 visualizacoes)
- Eduardo Bolsonaro anuncia terceira gravidez: ‘Mais uma vida nos foi confiada’ (38 visualizacoes)
- Coreia do Sul mobiliza caças após aviões russos entrarem em zona de defesa aérea (35 visualizacoes)