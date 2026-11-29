O Palmeiras conquistou pela quarta vez a América. Na tarde deste sábado (28), jogando no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, Ramon Sosa foi o herói ao marcar o gol do título aos seis minutos do segundo tempo. Depois de uma primeira etapa sem grandes emoções, com a melhor jogada sendo uma bola na trave em bola desviada, o Verdão fez o que era necessário para erguer a taça de campeão da Libertadores mais uma vez.

Foi o 11º gol de Sosa em 48 jogos na temporada, além de sete assistências. É o segundo ano do paraguaio com a camisa alviverde. O Palmeiras pagou 14 milhões de euros (quase R$ 90 milhões na época) para tirá-lo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Abel Ferreira segue fazendo história do Palmeiras. O treinador português chegou ao seu terceiro título de Libertadores pelo clube. Anteriormente, o treinador havia conquistado o título em 2020, 2021 e agora em 2026.

O Palmeiras conquistou neste sábado o tetracampeonato da Libertadores e igualou o Flamengo como maior campeão brasileiro da história do torneio. Além dos dois clubes brasileiros, Estudiantes e River Plate, ambos da Argentina, também somam quatro títulos cada. Até 2024, Palmeirase Flamengo dividiam o posto de tricampeões da Libertadores com São Paulo, Santos e Grêmio. Em 2025, os cariocas conquistaram o tetra justamente sobre o time alviverde. Agora, um ano depois, a equipe comandada por Abel Ferreira também chegou à quarta taça continental.

No ranking por países, o Brasil alcançou 26 títulos e ultrapassou a Argentina, tornando-se o maior campeão da competição. Entre os clubes, porém, o recorde segue com o Independiente. A equipe de Avellaneda conquistou a Libertadores sete vezes (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).

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