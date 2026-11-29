O Grupo Nova Era realiza, a partir desta segunda-feira (30), um mutirão de empregabilidade com oportunidades para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho em Manaus. A iniciativa reúne vagas para as unidades do Super Nova Era e do Pátio Gourmet, contemplando 25 áreas de atuação, entre funções operacionais, administrativas, de atendimento, gastronomia e logística.

Uma das novidades desta edição é a descentralização dos locais de seleção. Até sábado (05), os processos seletivos serão realizados em diferentes pontos da cidade, incluindo instituições parceiras e unidades do grupo, com o objetivo de facilitar o acesso dos candidatos e ampliar a participação de interessados de diversas regiões de Manaus.

“Queremos tornar o acesso às oportunidades mais simples e democrático. Ao levar os processos seletivos para diferentes pontos da cidade, conseguimos alcançar pessoas que, muitas vezes, encontram dificuldade para se deslocar até o endereço estabelecido. Também reforçamos que as vagas estão abertas a pessoas com deficiência, pois acreditamos na importância de promover um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo”, destaca a gerente de Recursos Humanos do Grupo Nova Era, Roseane Veras.

Para o Super Nova Era, há oportunidades para operador de loja, nas áreas de mercearia, check-out e logística; operador de perecíveis, nos setores de frios e frutas, legumes e verduras (FLV); fiscal de prevenção e perdas; açougueiro; peixeiro; auxiliar de padaria; auxiliar de lanchonete; auxiliar de logística; auxiliar administrativo; fiscal de caixa; assistente administrativo; e operador de empilhadeira.

Já para o Pátio Gourmet, as vagas contemplam auxiliar de cozinha, cozinheiro, cozinheiro líder, auxiliar de sushiman, atendente, auxiliar administrativo, estagiário administrativo, estagiário de gastronomia, auxiliar de padeiro, auxiliar de confeitaria, auxiliar de serviços gerais, chapeiro e assistente administrativo.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer a um dos locais de atendimento com RG, CNH ou Carteira de Trabalho (CTPS), certificado de escolaridade e currículo. Candidatos com deficiência (PCD) também devem apresentar laudo médico. Os homens precisam levar o certificado de reservista. Já os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional Migratório (RNM).

Confira os locais e horários:

• 30/11 – Sine Amazonas: das 8h às 12h. Avenida Djalma Batista, 1.018, Chapada.

• 01/12 – Super Nova Era Ponta Negra: das 8h às 12h. Avenida Coronel Teixeira, 7.849, Nova Esperança.

• 01/12 – Pátio Gourmet Adrianópolis: das 8h às 12h. Rua Terezina, 351, Adrianópolis.

• 02/12 – Cebrac: das 14h às 18h. Avenida Getúlio Vargas, 222, Centro.

• 03/12 – Sine Manaus Phelipe Daou: das 8h às 12h e das 14h às 17h. Avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus.

• 04/12 – Super Nova Era Silves: das 8h às 12h. Avenida Silves, 1.783, Crespo.

• 04/12 – Pátio Gourmet Adrianópolis: das 8h às 12h. Rua Terezina, 351, Adrianópolis.

• 05/12 – Super Nova Era Max Teixeira: das 8h às 12h. Avenida Max Teixeira, 1.878, Flores.