Mel de aroeira é estudado por potencial contra bactéria ligada ao câncer de estômago
O mel de aroeira pode custar até 60% mais do que outros tipos de mel. A diferença de preço tem uma explicação: o produto tem diversos benefícios.
Cientistas da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) têm desenvolvido uma série de estudos com o alimento e acreditam que ele pode até ajudar no combate à bactéria H.pylori. Ela vive no estômago e pode causar gastrite, úlcera e, em alguns casos, câncer.
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O estudo ainda está na fase de análise de amostras para verificar os resultados no combate a bactérias, incluindo a H.pylori, explica a pesquisadora Vanessa Royo.
Ela relata que o mel de aroeira também tem capacidade antioxidante e anti-inflamatória.
Além do potencial para o desenvolvimento de medicamentos, o alimento também pode ser usado em cosméticos. O laboratório já desenvolveu shampoo, condicionador e máscara capilar com o produto.
“Aqueles produtos que só tinham a base, não hidratavam, não davam brilho, não davam penteabilidade e o que tinha mel, foi todo mundo elogiando”, afirma.
Confira a reportagem completa a seguir.
Aroeira-do-Sertão em Pé – Parte 1
Saiba como é a produção do mel de Aroeira – Parte 2
O mel de aroeira pode custar até 60% mais do que outros tipos de mel. A diferença de preço tem uma explicação: o produto tem diversos benefícios.
Cientistas da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) têm desenvolvido uma série de estudos com o alimento e acreditam que ele pode até ajudar no combate à bactéria H.pylori. Ela vive no estômago e pode causar gastrite, úlcera e, em alguns casos, câncer.
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O estudo ainda está na fase de análise de amostras para verificar os resultados no combate a bactérias, incluindo a H.pylori, explica a pesquisadora Vanessa Royo.
Ela relata que o mel de aroeira também tem capacidade antioxidante e anti-inflamatória.
Além do potencial para o desenvolvimento de medicamentos, o alimento também pode ser usado em cosméticos. O laboratório já desenvolveu shampoo, condicionador e máscara capilar com o produto.
“Aqueles produtos que só tinham a base, não hidratavam, não davam brilho, não davam penteabilidade e o que tinha mel, foi todo mundo elogiando”, afirma.
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