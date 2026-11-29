O partido de extrema-direita Vox, apesar de não ser cotado para vencer as eleições deste domingo (29) na Espanha, pode assumir um papel de arbitragem no resultado do pleito. A informação é da Jovem Pan.
Segundo a emissora, o Partido Popular (PP) deve contar com o apoio do Vox para conseguir maioria no Congresso. Esse cenário coloca a legenda em posição estratégica, mesmo sem a expectativa de vitória nas urnas.
A notícia original destaca que jovens espanhóis, insatisfeitos com o sistema, estão apostando no partido de extrema-direita. O portal barcelosnanet.com.br acompanha os desdobramentos da eleição.
Fonte: Jovem Pan
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