O Corinthians elegeu Sérgio Janikian como seu novo presidente. A informação foi divulgada neste domingo (29) pela Jovem Pan.

O novo mandatário assume o clube em um momento delicado. Dentro de campo, a equipe enfrenta a ameaça de rebaixamento.

Fora dele, a situação também é preocupante: o clube convive com uma dívida quase de R$ 3 bilhões e com o risco de intervenção judicial, segundo pedido do Ministério Público.

A eleição de Janikian ocorre, portanto, em um cenário de pressão esportiva e financeira sobre o Corinthians.

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