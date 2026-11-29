O Corinthians elegeu Sérgio Janikian como seu novo presidente. A informação foi divulgada neste domingo (29) pela Jovem Pan.
O novo mandatário assume o clube em um momento delicado. Dentro de campo, a equipe enfrenta a ameaça de rebaixamento.
Fora dele, a situação também é preocupante: o clube convive com uma dívida quase de R$ 3 bilhões e com o risco de intervenção judicial, segundo pedido do Ministério Público.
A eleição de Janikian ocorre, portanto, em um cenário de pressão esportiva e financeira sobre o Corinthians.
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