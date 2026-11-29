Servidor do IbamaDivulgação/IbamaTermina na segunda-feira (30) o prazo para renegociar dívidas com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em todo o país. A medida vale para débitos de até R$ 97 mil — o equivalente a 60 salários mínimos — e oferece descontos de até 50% ou parcelamento em até 60 meses.Podem aderir ao programa pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. A regra abrange multas ambientais ou cobranças administrativas que já estejam inscritas na dívida ativa, sob responsabilidade da Procuradoria-Geral Federal (PGF).Ao todo, cerca de 53 mil devedores estão aptos a negociar, e o pedido deve ser feito pela internet, no site da Advocacia-Geral da União (AGU). No entanto, ao fechar o acordo, o interessado precisa desistir de ações judiciais, recursos ou qualquer outra medida que conteste a dívida.Por outro lado, ficam de fora do programa os devedores reincidentes e quem teve algum acordo anterior cancelado nos últimos dois anos.Veja a reportagem exibida no programa em 29/11/2026:Prazo para renegociar dívidas com Ibama termina em 30 de novembroVÍDEOS: veja as reportagens do Nosso CampoAcesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociaisConfira as últimas notícias do Nosso Campo