Servidor do Ibama
Divulgação/Ibama
Termina na segunda-feira (30) o prazo para renegociar dívidas com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em todo o país. A medida vale para débitos de até R$ 97 mil — o equivalente a 60 salários mínimos — e oferece descontos de até 50% ou parcelamento em até 60 meses.
Podem aderir ao programa pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. A regra abrange multas ambientais ou cobranças administrativas que já estejam inscritas na dívida ativa, sob responsabilidade da Procuradoria-Geral Federal (PGF).
Ao todo, cerca de 53 mil devedores estão aptos a negociar, e o pedido deve ser feito pela internet, no site da Advocacia-Geral da União (AGU). No entanto, ao fechar o acordo, o interessado precisa desistir de ações judiciais, recursos ou qualquer outra medida que conteste a dívida.
Por outro lado, ficam de fora do programa os devedores reincidentes e quem teve algum acordo anterior cancelado nos últimos dois anos.
Veja a reportagem exibida no programa em 29/11/2026:
Prazo para renegociar dívidas com Ibama termina em 30 de novembro
VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo
Acesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociais
Confira as últimas notícias do Nosso Campo
👁 10 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Caso Higor Miranda: polícia de Guarulhos registra morte de jovem como suicídio (300 visualizacoes)
- Alunos de Barcelos transformam caroço de açaí e piaçava em tecnologia e levam Biofiltro à final do Solve for Tomorrow (46 visualizacoes)
- Eduardo Bolsonaro anuncia terceira gravidez: ‘Mais uma vida nos foi confiada’ (39 visualizacoes)
- WhatsApp começa a liberar figurinhas com som; veja como funciona (38 visualizacoes)
- Coreia do Sul mobiliza caças após aviões russos entrarem em zona de defesa aérea (35 visualizacoes)