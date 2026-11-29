Mega-Sena, concurso 3092: confira os números sorteadosO sorteio do concurso 3.092 da Mega-Sena foi realizado na manhã deste domingo (29), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era estimado em R$ 82 milhões. Nenhuma aposta levou a faixa principal, e o prêmio acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira (1º), é de R$ 88 milhões.📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do diaClique aqui para seguir o canal de Loterias do g1 no WhatsAppVeja os números sorteados: 03 – 29 – 30 – 39 – 44 – 51.Números sorteados no concurso 3092 da Mega-SenareproduçãoO valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 79,9 milhões. A Caixa estima que o prêmio chegue a R$ 88 milhões. A loteria também tem R$ 12,6 milhões acumulados para o concurso 3095 e R$ 167,3 milhões para o sorteio especial.O g1 passou a transmitir, desde abril, todos os sorteios das Loterias Caixa, ao vivo. A transmissão começa momentos antes de cada dia de concursos, no site e no canal do g1 no YouTube.Acompanhe os sorteios no site do g1Acompanhe os sorteios no canal do g1 no YouTubePara apostar na Mega-SenaA aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h – saiba como fazer a sua aposta online.Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.ProbabilidadesA probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.Volante da Mega-SenaAna Marin/g1