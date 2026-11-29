O RB Leipzig estava perto da derrota quando Christoph Baumgartner marcou, na reta final, e definiu o 2 a 2 com o Freiburg neste domingo (29), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg, pela 11ª rodada da Bundesliga.
O Freiburg abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Igor Matanović, após assistência de Derry Lionel Scherhant. Maximilian Eggestein converteu pênalti aos 43 e fez 2 a 0.
Christopher Nkunku descontou de pênalti aos 8 minutos do segundo tempo. Christoph Baumgartner deixou tudo igual nos acréscimos do segundo tempo, após assistência de Tidiam Gomis.
O número de finalizações foi parecido: 15 do RB Leipzig e 13 do Freiburg. Na direção do gol, o RB Leipzig acertou 5, e o Freiburg, 3.
O Freiburg chega a 23 pontos. O RB Leipzig passa a somar 22 pontos. O Freiburg está há sete jogos sem perder.
O próximo jogo do Freiburg é na quarta-feira (2/12), contra o 1. FC Kaiserslautern, pela Copa da Alemanha. O RB Leipzig enfrenta o Bayer Leverkusen na quarta-feira (2/12), pela Copa da Alemanha.
Ficha do jogo
- Placar: Freiburg 2 x 2 RB Leipzig
- Gols: Igor Matanović (11′, Freiburg); Maximilian Eggestein (43′, Freiburg, pênalti); Christopher Nkunku (53′, RB Leipzig, pênalti); Christoph Baumgartner (90+3′, RB Leipzig)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Robin Braun
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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