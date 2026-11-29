Uma mulher de 24 anos foi presa na tarde de sábado (28) suspeita de transportar dez tabletes de substância semelhante a skunk em uma embarcação que saiu do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A abordagem ocorreu por volta das 15h, na Balsa Amarela, no Porto de Manaus. As informações são do D24.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia recebida pela linha direta da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) alertou sobre uma passageira que estaria transportando entorpecentes na embarcação Expresso Kedson Araújo VI.

Equipes da 1ª e da 24ª Cicom foram mobilizadas para a ocorrência. Após a atracação da embarcação, os policiais revistaram os passageiros e localizaram os dez tabletes dentro de uma mala de mão marrom que estava com a suspeita, identificada como Ângela Maria Rocha dos Santos.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado o material apreendido. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Segundo informações policiais, a suspeita já havia sido presa neste ano pelo mesmo crime. Ela ficará à disposição da Justiça.