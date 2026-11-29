O presidente Lula já tem três ministérios definidos em sua equipe de governo. Com essa etapa concluída, o foco agora se volta para duas frentes: a indicação de uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e a negociação de pastas com o Centrão.

A escolha de Trabuco foi recebida de forma positiva pelo mercado, aliviando as expectativas do setor financeiro. Por outro lado, a ida de Camilo Santana para a Casa Civil consolidou a perda de espaço do ministro Haddad dentro da estrutura do governo.

Com o quadro parcial montado, o presidente precisa agora destravar a indicação ao Supremo e acomodar os aliados na Esplanada dos Ministérios. As negociações seguem em curso para fechar a composição final do governo.

Fonte: Jovem Pan

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