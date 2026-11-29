Sessão plenária do STF. Em destaque na foto, Edson Fachin, presidente do STF
Alejandro Zambrana/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou neste domingo (29) que considera inadequada a participação do presidente da Corte na escolha de nomes para indicação ao STF pelo presidente da República.
Em declaração ao blog, Fachin afirmou considerar que a consulta fere a separação de poderes.
“Tal prática contraria um princípio republicano basilar consagrado na Constituição: a separação dos poderes”, afirmou.
A declaração se dá no contexto de encontros de ministros do STF o presidente Lula para discutir o nome a ser escolhido para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025.
Há duas semanas, durante o 9º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (Enajun), o ministro afirmou que existem magistradas negras “à altura” para ocupar uma vaga no Supremo.
“Eu olhava o auditório e via as manifestações das magistradas que me precederam e certamente me vinha à cabeça que quem dê direito para definir uma próxima vaga da Suprema Corte Brasileira, se aqui estivesse, saberia que há magistradas negras à altura desse lugar para honrar o Brasil e o povo brasileiro”, disse, sendo ovacioado.
Vaga aberta desde outubro de 2025
A cadeira está vaga desde a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025. Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, mas o Senado rejeitou o nome em abril deste ano, por 42 votos a 34. Foi a primeira vez em 132 anos que o Senado derrubou uma indicação para o Supremo.
Desde então, o presidente Lula indicou o então chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para a vaga. O Senado, responsável por aprovar as indicações ao STF, rejeitou o nome, em uma decisão inédita desde 1824.
O nome de Messias foi rejeitado em abril de 2026 por 42 votos a 34 e uma abstenção.
Com a vaga ainda aberta e após a reeleição, Lula agora deve negociar novamente com o Senado quem irá ocupar a cadeira de Barroso.
Além disso, os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes deverão se aposentar respectivamente em 2028, 2029 e 2030. No Supremo, o afastamento se torna compulsório aos 75 anos.
Ou seja, Lula terá pelo menos outras 3 nomeações até o fim do próximo mandato, que se iniciará em janeiro de 2027.
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