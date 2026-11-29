As aulas da rede estadual de ensino continuarão suspensas nesta segunda-feira (30) nos municípios da Região Metropolitana de Manaus e das calhas do Médio e Baixo Amazonas e do Madeira. A decisão foi mantida pelo Governo do Amazonas durante reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, realizada neste domingo (29), diante da piora na qualidade do ar provocada pela fumaça das queimadas.

A suspensão tem como objetivo preservar a saúde de estudantes e profissionais da educação. De acordo com o governo estadual, a retomada das atividades presenciais ocorrerá conforme a qualidade do ar apresentar melhora nos municípios, com base no monitoramento realizado pelos órgãos responsáveis.

Durante a reunião, o governador Roberto Cidade destacou que os focos de queimadas no Amazonas estão estabilizados, mas demonstrou preocupação com o avanço dos incêndios florestais no Pará, que podem contribuir para o transporte de fumaça até o território amazonense.

O governador também reforçou o pedido de apoio ao Governo Federal para intensificar as ações de prevenção, fiscalização e combate ao fogo no estado vizinho. Na última sexta-feira (27), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de medida liminar para que sejam adotadas providências emergenciais no Pará.

A solicitação foi encaminhada ao ministro Flávio Dino, no âmbito da ADPF nº 743, com base em estudos técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e análises sobre a circulação das massas de ar.

Entre os dias 22 e 25 de novembro, foram registrados 5.376 focos de calor na Amazônia Legal. Desse total, 3.379 ocorreram no Pará e 174 no Amazonas. Segundo o levantamento apresentado pelo governo estadual, o número de registros no território paraense foi 19,4 vezes maior que o do Amazonas.

Estudos da Sema também apontaram que 75% das trajetórias de massas de ar analisadas com destino a Manaus passaram pelo território paraense, indicando uma possível contribuição das queimadas naquele estado para a fumaça que atinge a capital amazonense.

Operação de combate às queimadas

O Governo do Amazonas informou que mantém 1.419 profissionais, entre bombeiros militares e brigadistas, mobilizados nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. A operação conta com 107 viaturas e duas aeronaves contratadas pelo Estado.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Orleiso Muniz, as equipes concentram esforços nas áreas mais críticas, principalmente nas regiões próximas à divisa com o Pará.

O estado também implantou 13 Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIPs) e prevê a instalação de outras 16 bases operacionais. As ações incluem ainda operações de fiscalização, monitoramento por satélite e atividades de educação ambiental.

Investimentos ambientais

Durante a reunião, Roberto Cidade afirmou que não haverá redução dos investimentos destinados ao combate às queimadas e à proteção ambiental. O governador informou que pretende encaminhar um substitutivo à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para garantir a manutenção dos recursos previstos.

Segundo o governo, o orçamento de 2027 ainda está em construção e será discutido e votado pelos deputados estaduais. O Corpo de Bombeiros e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) têm previsão de ampliação dos recursos para o próximo ano.

Entre os resultados apresentados, o governo destacou que, em 2025, o Amazonas registrou o menor número anual de focos de calor desde o início da série histórica, em 2003, com índice aproximadamente 62% abaixo da média histórica.