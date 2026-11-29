O governador eleito do Amazonas, senador Omar Aziz, intensificou a articulação política para, assim que assumir o cargo, em 6 de janeiro de 2027, construir uma estratégia conjunta de enfrentamento às queimadas e à fumaça que atingem a Amazônia. Em uma mobilização que envolve governos estaduais e o Palácio do Planalto, Omar informou que já conversou com quatro governadores da região Norte e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para organizar uma reunião e discutir medidas coordenadas de prevenção e combate aos incêndios florestais.

As primeiras conversas foram realizadas com os governadores do Pará, Roraima, Amapá e Rondônia. Omar também pretende dialogar com os gestores do Acre e do Tocantins, ampliando a participação dos estados na construção de uma resposta regional ao problema.

A iniciativa busca superar ações isoladas e estabelecer uma força conjunta de enfrentamento aos incêndios, com integração entre os governos, compartilhamento de esforços e medidas mais efetivas para proteger a floresta e a população.

“Precisamos unir forças para enfrentar essa situação. Já conversei com os governadores do Pará, Roraima, Amapá e Rondônia e também com o presidente Lula para organizar uma reunião sobre o assunto. Ainda vou conversar com os governadores do Acre e Tocantins. Precisamos nos unir!”, afirmou Omar.

A mobilização dá continuidade às manifestações do governador eleito sobre a necessidade de preparar os estados amazônicos para enfrentar os períodos de estiagem e os incêndios florestais. Omar já havia defendido o fortalecimento das brigadas municipais, investimentos em equipamentos e maior participação dos recursos do Fundo Amazônia nas ações de prevenção e combate ao fogo.