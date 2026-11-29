Vitória x Santos começa às 16h (de Brasília) neste domingo (29), no Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Onde assistir Vitória x Santos ao vivo
A transmissão de Vitória x Santos fica por conta de Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube), Belo Horizonte (MG), Santarém (PA) e Globoplay (streaming). A Jovem Pan também transmite o jogo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
Escalação do Vitória
Vitória (4-2-3-1): Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, E. Brítez, Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas, Erick, Matheuzinho, D. Tarzia; Rene. Técnico: Rafael Lacerda.
É uma mudança em relação ao último jogo, vitória por 5 a 2 sobre o Internacional: Caíque entra no lugar de Emmanuel Martinez. A formação é a mesma, 4-2-3-1.
Escalação do Santos
Santos (4-2-3-1): Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres, João Alencar; Gustavo Henrique Pereira, Arthur, Gabriel Bontempo, Neymar, Everton; Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
É uma mudança em relação ao último jogo, derrota por 2 a 0 para o Grêmio: Gustavo Henrique Pereira entra no lugar de Coutinho. A formação é a mesma, 4-2-3-1.
Como chegam os times
O Vitória tem 44 pontos e ocupa o 13º lugar. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Internacional por 5 a 2. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Já o Santos aparece na 9ª colocação, com 50 pontos somados em 36 partidas, na zona de classificação para a Sul-Americana. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Grêmio por 2 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, dois empates e duas derrotas.
Veja também o guia completo de Vitória x Santos
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 16h (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador
- Arbitragem: Wilton Sampaio
- Transmissão: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube), Belo Horizonte (MG), Santarém (PA) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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