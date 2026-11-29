O Santos não se intimidou com o Barradão lotado, na tarde deste domingo (29), e confirmou a boa campanha como visitante no returno ao bater o Vitória por 3 a 2 em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que deixa o Peixe com reais chances de classificação para a Libertadores na última rodada. O grande destaque do jogo foi Neymar, que deu assistência para Willian Arão e balançou as redes duas vezes. Do lado do Vitória, Baralhas e Renê marcaram.

O jogo começou morno no Barradão, com poucas chances criadas pelas duas equipes. Ainda assim, o Santos manteve o controle da partida e foi premiado ao abrir o placar aos 24 minutos, em cabeceio certeiro de Willian Arão depois de cruzamento de Neymar. Depois do gol, o Vitória se soltou mais em busca de reação e conseguiu empatar já na reta final, aos 41 minutos, em chutaço de Baralhas de fora da área.

A partida ficou aberta na etapa final, com trocação dos dois lados e muitas chances perdidas. Mas o Santos se aproveitou de mais uma bola parada de Neymar para voltar à frente do placar aos 17 minutos, depois de cobrança de falta da estrela do Peixe. O time de Cuca passou a controlar o jogo e ampliou aos 37, quando o camisa 10 converteu pênalti sofrido por Philippe Coutinho. O Vitória até ensaiou uma reação na reta final com Renê, que balançou as redes aos 48 minutos, mas já era tarde.

Neste momento, o Santos chega aos 53 pontos e estaciona na sétima posição, ultrapassando o Atlético-MG, que ainda joga hoje contra o Vasco. Vale lembrar que, com o título do Palmeiras na Copa Conmebol Libertadores, o sétimo colocado também carimba vaga para a competição continental. Já o Vitória fecha a rodada na 13ª posição, com 44 pontos, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, principal objetivo da equipe depois de se livrar matematicamente da queda.

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