O único gol da partida deu ao Cruzeiro a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense nesta sexta-feira (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Brasileirão.
O Cruzeiro vai a 69 pontos. O Fluminense segue com 63 pontos. O Cruzeiro soma sete vitórias seguidas.
Aos 3 minutos do primeiro tempo, Kaio Jorge fez 1 a 0 para o Cruzeiro, após assistência de Bruno Rodrigues.
O Cruzeiro ficou com um a menos aos 27 minutos do segundo tempo, com a expulsão de Jonathan Jesus. Samuel Xavier Brito, do Fluminense, recebeu o vermelho aos 45.
Otávio Eleodoro Rezende Costa, goleiro do Cruzeiro, terminou com seis defesas.
A derrota veio mesmo com 21 finalizações do Fluminense, contra 8 do Cruzeiro. Na direção do gol, o Fluminense acertou 6, e o Cruzeiro, 3. O Fluminense ficou com a bola em 67% do tempo.
O próximo jogo do Fluminense é na quarta-feira (2/12), contra o Bragantino. O Cruzeiro enfrenta o Internacional na quarta-feira (2/12).
Ficha do jogo
- Placar: Fluminense 0 x 1 Cruzeiro
- Gols: Kaio Jorge (3′, Cruzeiro)
- Expulsões: Jonathan Jesus (Cruzeiro); Samuel Xavier Brito (Fluminense)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Arbitragem: Matheus Delgado Candancan
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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