O único gol da partida deu ao Cruzeiro a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense nesta sexta-feira (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro vai a 69 pontos. O Fluminense segue com 63 pontos. O Cruzeiro soma sete vitórias seguidas.

Aos 3 minutos do primeiro tempo, Kaio Jorge fez 1 a 0 para o Cruzeiro, após assistência de Bruno Rodrigues.

O Cruzeiro ficou com um a menos aos 27 minutos do segundo tempo, com a expulsão de Jonathan Jesus. Samuel Xavier Brito, do Fluminense, recebeu o vermelho aos 45.

Otávio Eleodoro Rezende Costa, goleiro do Cruzeiro, terminou com seis defesas.

A derrota veio mesmo com 21 finalizações do Fluminense, contra 8 do Cruzeiro. Na direção do gol, o Fluminense acertou 6, e o Cruzeiro, 3. O Fluminense ficou com a bola em 67% do tempo.

O próximo jogo do Fluminense é na quarta-feira (2/12), contra o Bragantino. O Cruzeiro enfrenta o Internacional na quarta-feira (2/12).

Ficha do jogo

Placar: Fluminense 0 x 1 Cruzeiro

Fluminense 0 x 1 Cruzeiro Gols: Kaio Jorge (3′, Cruzeiro)

Kaio Jorge (3′, Cruzeiro) Expulsões: Jonathan Jesus (Cruzeiro); Samuel Xavier Brito (Fluminense)

Jonathan Jesus (Cruzeiro); Samuel Xavier Brito (Fluminense) Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Arbitragem: Matheus Delgado Candancan

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.