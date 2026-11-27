A presidente do México acusou os Estados Unidos de interferência por causa de um canal de denúncias sobre cartéis no país. A informação é da Jovem Pan.
Segundo a notícia, a presidente mexicana cobra que Washington investigue a distribuição de fentanil e a corrupção em território americano.
A DEA, agência antidrogas dos Estados Unidos, diz que vai preservar a identidade dos denunciantes.
Fonte: Jovem Pan
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