A presidente do México acusou os Estados Unidos de interferência por causa de um canal de denúncias sobre cartéis no país. A informação é da Jovem Pan.

Segundo a notícia, a presidente mexicana cobra que Washington investigue a distribuição de fentanil e a corrupção em território americano.

A DEA, agência antidrogas dos Estados Unidos, diz que vai preservar a identidade dos denunciantes.

Fonte: Jovem Pan

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