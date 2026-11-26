O Brasil alcançou 10,6 milhões de matrículas em cursos de graduação em 2025 – maior número já registrado pelo Ministério da Educação (MEC). Essa quantidade representa alta de 4%, em relação ao ano anterior, quando os registros alcançaram 10,2 milhões.

Em uma década (entre 2015 e 2025), a matrícula na educação superior aumentou 32,4% – média de crescimento anual de 2,9%.

Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira (26).

Em 2025, a partir da Nova Política de Educação a Distância (Decreto nº 12.456/2025), o MEC incluiu a oferta de cursos semipresenciais, que prevê o mínimo de 50% de atividades presenciais. A norma também estabelece mudanças para a EaD, que precisa oferecer, no mínimo, 10% de atividades presenciais.

Nesse contexto, o levantamento considera, até 2024, a existência de duas modalidades de ensino: presencial e educação a distância (EaD).

O ministro da Educação, Leandro Barchini, destacou que um diploma universitário proporciona remuneração até 2,5 vezes maior, o que representa acréscimo de 150% em relação à média de 48% dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“Além da maior remuneração, a taxa de desemprego de uma pessoa que conclui o ensino superior é metade da taxa de desemprego no Brasil, em torno de 3%. A formalização do emprego é muito maior para quem tem diploma [de graduação].”

O presidente do Inep, Manuel Palacios, considerou os números “uma revolução educacional”.

“É uma mudança de magnitude gigantesca. O país tem um padrão de escolaridade hoje muito diverso daquele que terminou o século passado.”

Quem ingressou

Entre as 10,6 milhões de matrículas no ano letivo de 2025, praticamente metade (5,17 milhões) é de novos estudantes. O crescimento geral foi de 3,3% em relação aos 5 milhões de 2024.

A expansão é contínua, em uma década analisada. Entre 2015 e 2025, o volume de novos alunos aumentou 75%, ao passar de 2,92 milhões para os 5,17 milhões.

A educação a distância concentra 3,43 milhões de novatos, o equivalente a 66,3% de todos os iniciantes do país. O formato cresceu 2,5% frente a 2024, quando o número ficou em 3,35 milhões.

O ensino presencial somou 1,68 milhão de recém-chegados, o que representa 32,6% do total. A quantidade registrou leve alta de 1,4% em comparação com 2024 (1.66 milhão).

O modelo semipresencial, contabilizado pela primeira vez em 2025, estreou com praticamente 61 mil novatos, o que corresponde a 1,2% do total de entradas.

A secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marta Abramo, explicou que – como o ministério proibiu a oferta de certos cursos a distância, como licenciaturas, saúde e engenharias – as vagas do formato on-line foram convertidas para o modelo semipresencial.

Na rede pública, 84% ingressam no presencial; na privada, 73% ingressam no EaD.

Modalidades

O ensino superior no Brasil está dividido em graus ou modalidades de cursos de graduação, conforme o foco da formação e duração:

bacharelado: voltado à formação científica ou humanística em determinado campo do conhecimento;

licenciatura: destinada à formação de professores e à prática pedagógica;

tecnológico: focado em nichos práticos e específicos do mercado de trabalho.

Todos exigem a conclusão do ensino médio e conferem diploma de graduação válido, por exemplo, para cursar uma pós-graduação ou prestar concurso de nível superior.

O bacharelado é a modalidade que mais reuniu recém-chegados. Veja a divisão a seguir:

bacharelado: 2.937.137 (57%); tecnológicos: 1.371.757 (27%); licenciatura: 825.407 (16%).

EAD, presenciais e semipresenciais

Do total de cursos de graduação (45,7 mil), 33,6 mil são presenciais e 11,2 mil funcionam na modalidade EaD. A modalidade semipresencial criou 880 cursos.

Ainda sobre o número de cursos, a série histórica que registrava crescimento de 253% na modalidade EaD entre 2018 e 2025, impulsionada pela pandemia de covid-19. Em 2015, os cursos EaD eram 1.413.

Dez anos depois, pela primeira vez no período, houve leve queda (0,8%) do número de cursos EaD, quando comparado a 2024. Caindo de 11.297 cursos EaD para 11.203, no ano passado.

Em relação a matrículas, a pesquisa contabiliza que os cursos em EaD concentram o maior número de matrículas (5,45 milhões), contra 5,12 milhões no presencial. Há ainda 51.031 matrículas de cursos semipresenciais.

Oferta de vagas

Em 2025, foram ofertadas cerca de 26 milhões de vagas em cursos de graduação, sendo 74,4% inéditas e 25,4% remanescentes.

As instituições privadas ofertaram 96,1% do total de vagas em cursos de graduação em 2025. As instituições de ensino superior públicas corresponderam a 3,9% das vagas ofertadas pelas instituições de educação superior. Das vagas remanescentes ofertadas, também 96,1% foram em instituições de educação superior privadas.

Ao analisar a modalidade de ensino, três em cada quatro novatos escolheram curso de EaD (19,4 milhões de vagas). Na segunda posição, está a modalidade presencial, com praticamente 5 milhões. A diferença, 1.411.945, são da nova modalidade semipresencial.

Ocupação de vagas

Apesar de o número de vagas ofertadas ser maior na rede privada de ensino, a taxa de ocupação de vagas novas é superior na rede pública (79,5% nas federais e 77,4% nas estaduais) em comparação à rede privada (22,2% com fins lucrativos e 18,8% sem fins lucrativos).