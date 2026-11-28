A moeda norte-americana despencou 7% e encerrou a semana com o maior recuo desde outubro de 2008. O movimento ocorreu após a confirmação de Trabuco na Fazenda.
A cotação do dólar caiu de R$ 5,92 para R$ 5,51. A informação é da Jovem Pan.
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