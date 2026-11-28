O Cruzeiro venceu o Fluminense por 1 a 0 nesta sexta-feira (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo foi válido pela 37ª rodada do Brasileirão.
O único gol da partida garantiu a vitória cruzeirense. O resultado foi construído com um gol de Kaio Jorge.
A partida foi disputada no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.
Fonte: Jovem Pan
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