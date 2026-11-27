A Suprema Corte da Espanha analisará na próxima terça-feira (1º) a sentença que absolveu o ex-jogador de futebol Daniel Alves da acusação de estupro de uma jovem em 2022.

Fontes jurídicas informam que, na próxima terça-feira, a Câmara Criminal se reunirá para deliberar sobre o recurso apresentado pelo Ministério Público e pela denunciante contra a decisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) que absolveu Daniel Alves, ao questionar a credibilidade da vítima — com o argumento de que ela entrou voluntariamente com o jogador no banheiro onde ocorreram os fatos — e ao interpretar de outra forma um laudo pericial biológico.

A absolvição do brasileiro desencadeou uma enxurrada de críticas, inclusive por parte do governo, já que ele havia sido anteriormente condenado a quatro anos e meio de prisão pela Audiencia de Barcelona.

De fato, a presidente do TSJC, Mercè Caso, teve que se manifestar para pedir “respeito” às decisões judiciais, apesar de reconhecer que, em algumas ocasiões, elas são “difíceis de entender”.

O Ministério Público repreende o tribunal que o absolveu por ter “condenado moralmente” a vítima ao “acusá-la de mentir”, por meio de uma interpretação “completamente cruel e arbitrária” de uma prova biológica fundamental.

Para o promotor, o fato de a jovem ter concordado em entrar com Daniel Alves no banheiro onde ocorreram os fatos “não pode ser racionalmente interpretado como uma aceitação voluntária de qualquer prática sexual que ocorresse lá dentro, seria um retrocesso de séculos na avaliação do consentimento”.

O recurso defende que a versão da vítima é “absolutamente credível” e alega que as “imprecisões secundárias” de seu relato são consequência de um bloqueio traumático “lógico e inevitável”.

“Os gestos mecânicos de uma jovem que declarou estar em estado de paralisia naqueles momentos não podem ser utilizados pelo tribunal para diminuir sua credibilidade”, acrescentou.

A denunciante também apresentou um recurso de cassação com base nos mesmos argumentos do recurso do Ministério Público, ou seja, sobre a violação de preceitos legais ou constitucionais.

No entanto, a margem de manobra do Supremo para revisar a sentença é limitada, uma vez que não pode impor uma condenação a partir de uma sentença de absolvição proferida por instância inferior.

Dessa forma, caso se constate que a absolvição se baseia em argumentos errôneos, o tribunal pode determinar que um tribunal com composição diferente profira uma nova sentença, segundo fontes jurídicas.