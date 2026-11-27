E aí, cinéfilo de plantão! Sexta-feira chegou e, com ela, aquela vontade danada de maratonar. O ranking de hoje está dos mais variados: tem drama de guerra emocionante, super-heróis em rota de colisão (e uma nota que vai dar o que falar), animação de luta, ficção científica distópica e até donas de casa com segredos mortais. A pergunta que não quer calar é: por onde começar? Separamos os 7 títulos em alta nos serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max para você não perder tempo no scroll. Bora conferir!

Começando com emoção de verdade: **The Mosquito Bowl** (nota 7.5/10) é aquele drama de guerra que aperta o coração. A trama acompanha quatro astros do futebol americano universitário que, depois de Pearl Harbor, se alistam nos fuzileiros navais e descobrem na prática o poder da amizade e o preço altíssimo da guerra. Se você curte histórias baseadas em fatos reais com muita carga emocional, esse é o seu programa.

Agora, prepare-se para o assunto do dia: **Vingadores: Doutor Destino** (nota 0.0/10) chegou causando! A premissa é grandiosa — heróis icônicos de três universos diferentes são colocados em rota de colisão mortal e enfrentam uma ameaça existencial sem precedentes —, mas a recepção está sendo, digamos, catastrófica. Vale assistir para tirar suas próprias conclusões e entrar no debate, porque todo mundo está falando disso.

Para quem gosta de uma história de superação, **O Pequeno Guerreiro** (nota 7.6/10) é uma escolha certeira. Jake é um fuzileiro naval ferido que se torna mentor do tímido e angustiado sobrinho, Marc, e usa os princípios do treinamento militar para ensinar o garoto a encarar o ensino médio como um verdadeiro pequeno guerreiro. É aquele filme família com coração e boas lições.

Saudade dos fliperamas? **Street Fighter** (nota 6.2/10) traz Ryu e Ken Masters de volta ao combate em 1993, quando a misteriosa Chun-Li os recruta para o próximo Torneio Street Fighter — uma brutal briga de socos, destino e fúria. Só que por trás do campeonato se esconde uma conspiração mortal que os força a encarar um ao outro e os demônios do passado. Se não fizerem, é game over! Diversão garantida para os fãs da franquia.

Ficção científica de peso na lista: **Blade Runner 2099** (nota 5.2/10) acompanha Cora, uma fugitiva que se tornou Blade Runner, unindo forças com Olwen, uma replicante à beira da morte, para caçar um fugitivo numa Los Angeles renascida. Juntas, elas descobrem uma verdade que ameaça destruir a frágil cidade. A série divide opiniões, mas é prato cheio para quem ama um bom cyberpunk.

E olha o fenômeno do dia: **Fool Night** (nota 9.0/10) é a série mais bem avaliada do ranking! Num futuro sem sol em que os humanos viram plantas para produzir oxigênio, um jovem desesperado passa pela transformação e descobre uma conspiração. Distopia, mistério e uma premissa originalíssima — se você só puder assistir uma coisa hoje, comece por essa.

Fechando com drama e mistério, **Casadas e Caçadoras** (nota 7.0/10) acompanha Sophie, que troca a Nova Inglaterra pelo leste do Texas e cai na órbita magnética de uma socialite rica — onde um grupo de donas de casa esconde segredos mortais. É aquele mistério viciante com cara de novelão, perfeito para maratonar num fim de semana. Escolha o seu favorito e bom streaming!

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