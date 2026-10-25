Boletins de urna mostram que o senador obteve 29.192 votos no exterior, enquanto o presidente recebeu 8.447 votos.

Esses resultados são de sete países, conforme os dados divulgados.

O Japão apresenta a maior diferença entre os dois.

Fonte: Jovem Pan

👁 0 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (110 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (101 visualizacoes)
  3. Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (56 visualizacoes)
  4. STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (45 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (35 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor