Boletins de urna mostram que o senador obteve 29.192 votos no exterior, enquanto o presidente recebeu 8.447 votos.
Esses resultados são de sete países, conforme os dados divulgados.
O Japão apresenta a maior diferença entre os dois.
Fonte: Jovem Pan
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