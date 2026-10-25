A coligação pediu investigação sobre o uso de publicações em colaboração no Instagram e a monetização de conteúdos ligados ao candidato do PL.
As informações indicam que o pedido foca especificamente nessas práticas digitais.
Fonte: Jovem Pan
👁 7 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (110 visualizacoes)
- Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (101 visualizacoes)
- Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (56 visualizacoes)
- STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (45 visualizacoes)
- Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (35 visualizacoes)