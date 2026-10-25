A coligação pediu investigação sobre o uso de publicações em colaboração no Instagram e a monetização de conteúdos ligados ao candidato do PL.

As informações indicam que o pedido foca especificamente nessas práticas digitais.

Fonte: Jovem Pan

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