O Presidente do TSE relembrou que eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo.

Ele pediu que todos sejam vigilantes com relação às informações que recebem e compartilham.

A orientação reforça a importância de verificar os dados antes de repassar qualquer conteúdo.

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