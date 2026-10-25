O Presidente do TSE relembrou que eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo.
Ele pediu que todos sejam vigilantes com relação às informações que recebem e compartilham.
A orientação reforça a importância de verificar os dados antes de repassar qualquer conteúdo.
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