A quantidade de escolhas varia por local. Em estados com disputa estadual, governador aparece antes de presidente.
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