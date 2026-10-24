A brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na final do salto neste sábado (24), no Mundial de Ginástica Artística de 2026. Com a nota de 14,466 pontos, a ginasta garantiu o primeiro pódio do Brasil na competição.

Nas classificatórias, realizadas na segunda-feira, Rebeca obteve 14,400 pontos no primeiro salto e 14,266 no segundo, além de um bônus de 0,2 ponto. Na final, a brasileira recebeu 14,400 pontos no primeiro salto e 14,133 no segundo, também com bônus de 0,2 ponto.

A norte-americana Claire Pease ficou com a medalha de prata, com 14,233 pontos. Já Skye Blakely, também dos Estados Unidos, conquistou o bronze, com 14,166 pontos.

Flávia Saraiva disputa final da trave

A participação brasileira no Mundial será encerrada neste domingo (25), com Flávia Saraiva na final da trave. A competição termina após as últimas finais por aparelhos, nas categorias masculina e feminina.

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