A brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na final do salto neste sábado (24), no Mundial de Ginástica Artística de 2026. Com a nota de 14,466 pontos, a ginasta garantiu o primeiro pódio do Brasil na competição.

Nas classificatórias, realizadas na segunda-feira, Rebeca obteve 14,400 pontos no primeiro salto e 14,266 no segundo, além de um bônus de 0,2 ponto. Na final, a brasileira recebeu 14,400 pontos no primeiro salto e 14,133 no segundo, também com bônus de 0,2 ponto.

A norte-americana Claire Pease ficou com a medalha de prata, com 14,233 pontos. Já Skye Blakely, também dos Estados Unidos, conquistou o bronze, com 14,166 pontos.

Flávia Saraiva disputa final da trave
A participação brasileira no Mundial será encerrada neste domingo (25), com Flávia Saraiva na final da trave. A competição termina após as últimas finais por aparelhos, nas categorias masculina e feminina.

O post Rebeca Andrade conquista tricampeonato mundial no salto de ginástica artística apareceu primeiro em Portal Você Online.

👁 10 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (109 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (101 visualizacoes)
  3. Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (56 visualizacoes)
  4. STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (43 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (33 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor