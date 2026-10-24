Flávio Bolsonaro ficou à frente com 51,31% dos votos válidos.
Esse resultado confirmou a liderança do PL no Centro-Oeste.
Fonte: Jovem Pan
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