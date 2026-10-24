A Americanas, uma das maiores marcas empregadoras do Brasil, está com mais de 3.700 vagas temporárias, entre oportunidades na área de logística (760) e nas lojas físicas (3.000). As oportunidades são oferecidas para fortalecer a operação no último trimestre do ano nas mais de 1.440 lojas da Americanas espalhadas pelo Brasil e nos oito centros de distribuição da Companhia. Não é necessária experiência prévia: os requisitos são idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. No estado do Amazonas, a Americanas abre 33 vagas temporárias direcionadas para suas lojas físicas, atendendo municípios como Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Tabatinga e Maués

O reforço acompanha a estratégia da Americanas, que tem a loja física como centro da operação e o digital como complemento omnicanal. Com as equipes ampliadas, a varejista se prepara para receber o maior fluxo de consumidores do período e garantir uma jornada de compra ágil, fluida e completa para os clientes, que são a prioridade da Companhia.

“A Black Friday é um dos momentos mais importantes do ano para o varejo, e as nossas lojas são protagonistas. Além de reforçar as equipes no pico sazonal, com foco total no melhor atendimento aos nossos clientes, temos muito orgulho de ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, oferecendo a milhares de brasileiros a oportunidade do primeiro emprego ou de recolocação profissional”, destaca Flávio Lopes, vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas.

Entre as principais funções do operador de loja estão o atendimento direto ao cliente, a organização e a reposição de mercadorias nas prateleiras, a operação de caixa e o apoio no recebimento e na checagem de produtos, além do suporte à rotina operacional e ao estoque da unidade.

A companhia busca profissionais dinâmicos, proativos e com foco no atendimento ao consumidor. Como as vagas não exigem experiência prévia no varejo, a seleção se consolida como um importante motor de entrada no mercado de trabalho.

Vagas nas lojas físicas

Cargo: Operador de loja (temporário)

Operador de loja (temporário) Volume de vagas: 3.000 oportunidades

3.000 oportunidades Abrangência: todos os estados brasileiros e o Distrito Federal

todos os estados brasileiros e o Distrito Federal Escolaridade: ensino médio completo

ensino médio completo Pré-requisitos: idade mínima de 18 anos (não é necessária experiência prévia)

idade mínima de 18 anos (não é necessária experiência prévia) Benefícios: vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa

vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa Inscrições: até 9 de novembro de 2026

até 9 de novembro de 2026 Onde se inscrever: Portal de Carreiras Americanas ( Americanas Carreiras )

Últimas vagas na logística

Nos centros de distribuição, seguem abertas até 31 de outubro as inscrições para os cargos de Operador de Logística I, Operador de Logística II e Auxiliar de Logística. Os contratados reforçarão as equipes de operação da companhia até o fim da Black Friday. Entre as atividades previstas estão carga e descarga de mercadorias, recebimento, armazenagem e separação de produtos.

CD’s com vagas disponíveis:

Cargos: Operador de Logística I, Operador de Logística II e Auxiliar de Logística

Operador de Logística I, Operador de Logística II e Auxiliar de Logística Escolaridade: ensino médio completo

ensino médio completo Pré-requisitos: idade mínima de 18 anos (não é necessária experiência prévia)

idade mínima de 18 anos (não é necessária experiência prévia) Benefícios: refeição no local, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa

refeição no local, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa Inscrições: até 31 de outubro de 2026

até 31 de outubro de 2026 Onde se inscrever: Americanas Carreiras

SOBRE A AMERICANAS

A Americanas é uma das maiores varejistas do Brasil, com quase 100 anos de história. A marca, amada pelos clientes, tem o propósito de resolver a vida das famílias brasileiras de maneira simples e descomplicada. A integração das mais de 1.440 lojas físicas, presentes em todos os estados do país e no Distrito Federal, a um e-commerce que complementa a experiência presencial, permite a realização de uma estratégia multicanal eficiente e focada em rentabilidade