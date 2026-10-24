O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Adjuto Afonso (União Brasil), reuniu-se nesta sexta-feira (23) com prefeito, vice-prefeito, vereadores e lideranças políticas de Boca do Acre, a 1.404 quilômetros de Manaus, e Lábrea, a 852 quilômetros da capital. Os encontros tiveram como objetivo reforçar apoio à candidatura de Omar Aziz (PSD) ao Governo do Amazonas.

A poucos dias da eleição, o parlamentar destacou a importância do diálogo com os eleitores indecisos e da divulgação das propostas do candidato, com atenção às principais demandas dos municípios da região do Purus. Ele também demonstrou preocupação com a abstenção, principalmente neste período de seca.

“Este é o momento de reunir nossas lideranças e mobilizar os eleitores que ainda estão indecisos, apresentando as propostas de Omar e mostrando sua experiência e o compromisso com o Amazonas. Por isso, estamos reunindo com prefeitos, vereadores e lideranças em torno desse propósito, para fortalecer esse projeto político para o nosso estado”, afirmou Adjuto Afonso.

O parlamentar destacou também a composição da chapa que tem a deputada Alessandra Campelo (PSD), ressaltando que será o melhor para o Amazonas. “Conheço o trabalho da deputada Alessandra, minha colega de parlamento, e sei que ela tem muito a somar pelo Estado ao lado de Omar Aziz”, disse Adjuto.

Outro ponto defendido pelo presidente da Aleam, é de que os votos antes direcionados no 1º turno do pleito para o candidato Roberto Cidade (União Brasil) e para o candidato David Almeida (Avante) migrem para Omar e Alessandra. “Reforçamos com nossas lideranças que isso é fundamental e pode fazer a diferença”.

Articulação em Boca do Acre

A primeira reunião ocorreu em Boca do Acre e contou com a participação do prefeito Frank Barros (MDB), do vice-prefeito Luís Alves (MDB) e dos vereadores Roderick Costa (presidente da Câmara/MDB), Raimundo Araújo (PP), Falcão (Avante), Jonnathan Silva (PSD), Ana Queiroz (Mobiliza), Genésia Vale (PP), Jansen Almeida (MDB), Guilherme Barbosa (PSD) e Guedes (PP). Também participou do encontro o secretário municipal de Saúde, Manuel Barbosa.

Encontro com lideranças de Lábrea

Em Lábrea, Adjuto Afonso deu continuidade à agenda de articulação política, reunindo com os vereadores Regifran Amâncio (MDB), Enfermeira Andréa Teixeira (União Brasil), Lorena Sampaio (PSD) e Jorda Galvão (MDB), além do prefeito Gerlando Lopes (PL) e das lideranças Gean Barros e Mabi Canizio, ex-prefeito e vice, respectivamente.

As reuniões integram a mobilização liderada pelo parlamentar em apoio à candidatura de Omar Aziz. Na última segunda-feira (19), Adjuto Afonso organizou um ato em Manaus com mais 1.500 pessoas, que reuniu o senador Eduardo Braga (MDB), deputados federais e estaduais, vereadores e outras lideranças políticas em apoio a Omar Aziz e à candidata a vice-governadora, deputada Alessandra Campêlo (PSD).

O post Boca do Acre e Lábrea:Adjuto Afonso reforça apoio a Omar apareceu primeiro em Portal Você Online.

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