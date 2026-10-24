As escolas da rede estadual de ensino do Amazonas retomam as aulas presenciais nesta segunda-feira (26), em todos os turnos, após a suspensão das atividades ao longo da última semana devido à qualidade do ar.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informou que continua monitorando diariamente a qualidade do ar em Manaus e nos municípios do interior.

O acompanhamento é realizado por meio da Comissão Intersetorial de Crises Climáticas e Impactos Ambientais no Amazonas.

A suspensão das aulas ocorreu em meio à piora da qualidade do ar provocada pela fumaça das queimadas, que afeta a capital e outras cidades do estado.