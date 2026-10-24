Hoje, 24 de outubro, é aniversário da nossa capital, Manaus. A cidade completa trezentos e cinquenta e sete anos e, como capital, não podemos deixar de falar sobre como é linda.

Um lugar tido como exótico por alguns turistas, uma cidade de clima ímpar, sem meio-termo: ou chove demais, ou faz calor demais. Mas é, acima de tudo, uma cidade acolhedora.

Terra abençoada, que recebeu em seu seio tantos barcelenses e pessoas de outras cidades. Aqui muitos encontraram emprego, a tão sonhada faculdade e até uma nova família. Vários conterrâneos saíram cedo de casa em busca de oportunidade e de crescimento pessoal em terras alheias, e hoje fazem parte da história da capital.

Manaus, nós devemos muito a ti. PARABÉNS!

Barcelos na NET, a sua notícia em primeiro lugar.

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