O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realizou, na manhã deste sábado (24/10), a cerimônia pública de sorteio e escolha das 23 urnas eletrônicas que passarão pelos procedimentos de auditoria da votação no segundo turno das Eleições 2026. A iniciativa integra os mecanismos de fiscalização do processo eleitoral e busca demonstrar a transparência, a segurança e a possibilidade de auditoria dos sistemas utilizados na votação.

A solenidade contou com a presença do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Mauro Campbell Marques, além de representantes de instituições públicas, órgãos de controle e entidades fiscalizadoras.

O ministro destacou a importância das auditorias para a governança do Poder Judiciário e para a confiança da população no sistema eleitoral brasileiro. “Esse é um dos passos que demonstram a governança e a auditabilidade das urnas, a confiabilidade do eleitor brasileiro num sistema único no mundo em que podemos, até mesmo num estado como o nosso, ter o resultado de apuração de milhões de votos”, afirmou.

Também ressaltou os desafios logísticos da realização de eleições no Amazonas, em razão das particularidades geográficas e das dificuldades de acesso a diferentes localidades do estado. “Fazer eleição no nosso estado é algo absolutamente diferente de qualquer parte do Brasil. A Amazônia brasileira, só de focar nela, já verificaremos que no Amazonas é diferente o acesso às zonas eleitorais e às urnas”.

Mauro Campbell lembrou ainda o caráter democrático da votação: “Nós todos somos iguais efetivamente no momento em que nos aproximamos de uma urna eletrônica para depositar nosso voto”.

A presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis, enalteceu o empenho das equipes que atuam na organização da eleição. “Nós somos muito gratos, em nome do TRE, de todos os servidores, colaboradores, terceirizados, pelo trabalho de todos que ajudam a garantir as eleições. Também agradecemos à presença do ministro Mauro Campbell que muito nos honra com sua presença, acompanhando as eleições no Amazonas”, afirmou.

Participaram do sorteio a vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Nélia Caminha Jorge; o procurador regional eleitoral, Edmilson Barreiros Júnior; a juíza auxiliar da Presidência e presidente do Comitê de Enfrentamento à Desinformação, Mônica Câmara; o presidente da CAVE, Marcelo Vieira; e a diretora-geral do TRE-AM, Cynthia Edwards.

Distribuição

As 23 urnas selecionadas foram distribuídas entre três modalidades: Teste de Integridade sem Biometria, Teste de Integridade com Biometria e Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. A seleção contempla seções eleitorais da capital e de municípios do interior do Amazonas.

Teste de Integridade sem Biometria — 18 urnas

Manaus — 11 urnas:

2ª Zona Eleitoral — seção 755;

31ª Zona Eleitoral — seção 577;

37ª Zona Eleitoral — seção 606;

40ª Zona Eleitoral — seção 626;

58ª Zona Eleitoral — seção 876;

59ª Zona Eleitoral — seção 792;

62ª Zona Eleitoral — seção 605;

63ª Zona Eleitoral — seção 688;

65ª Zona Eleitoral — seção 383;

68ª Zona Eleitoral — seção 520;

70ª Zona Eleitoral — seção 784.

Interior — sete urnas:

Itacoatiara — 3ª ZE, seção 162;

Itapiranga — 24ª ZE, seção 30;

Careiro — 23ª ZE, seção 80;

Novo Airão — 34ª ZE, seção 12;

Presidente Figueiredo — 51ª ZE, seção 78;

Manacapuru — 6ª ZE, seção 54;

Iranduba — 56ª ZE, seção 34.

Teste de Integridade com Biometria

As duas urnas foram sorteadas na 1ª Zona Eleitoral de Manaus e correspondem às seções 924 e 778 da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, localizada no Parque Nossa Senhora das Graças.

Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais

Foram selecionadas urnas das seguintes seções da capital:

32ª Zona Eleitoral — seção 788;

2ª Zona Eleitoral — seção 794;

68ª Zona Eleitoral — seção 835.

Como funcionam os procedimentos

Após a definição das seções eleitorais, as urnas selecionadas são substituídas por equipamentos de contingência nos respectivos locais de votação e transportadas para os procedimentos de auditoria, conforme a modalidade correspondente.

O Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais é realizado no domingo, antes do início da votação. O procedimento verifica a autenticidade dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas, com o objetivo de confirmar que correspondem aos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral.

Já o Teste de Integridade ocorre paralelamente à votação oficial, das 7h às 16h. Durante o procedimento, são registrados votos simulados em cédulas de papel e posteriormente inseridos nas urnas selecionadas. Todo o processo é filmado e transmitido ao vivo pelas redes sociais, permitindo o acompanhamento público da auditoria.

Na modalidade com biometria, eleitores vinculados às seções sorteadas são convidados a participar do procedimento de habilitação da urna utilizada na auditoria por meio de sua identificação biométrica. A participação não substitui nem interfere no voto realizado na seção eleitoral oficial.

Participação institucional

Para sortear urnas a serem auditadas, foram convidados representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), do Ministério Público, da Controladoria-Geral da União (CGU), da Polícia Federal (PF), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-AM), da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

A cerimônia integra as ações de transparência e fiscalização da Justiça Eleitoral, que permitem o acompanhamento dos procedimentos de auditoria por representantes de instituições públicas, entidades fiscalizadoras e sociedade.