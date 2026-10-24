O Arsenal bateu o Everton no início da tarde deste sábado (24), em partida realizada no Emirates Stadium, e encostou no Manchester City na briga pela liderança da Premier League. A equipe de Mikel Arteta venceu por 2 a 0, com gols dos defensores Ezri Konsa e Gabriel Magalhães, e permanece na segunda colocação por conta do saldo de gols.

Um pouco mais cedo, o Manchester City foi superado pelo Aston Villa, por 2 a 1, e perdeu os 100% de aproveitamento na competição, sofrendo com ótima atuação do centroavante Nicolas Jackson, que marcou duas vezes. No próximo sábado (31), o time de Londres encara o Manchester United, novamente no Emirates Stadium, às 09h30.

Já o Everton, de David Moyes, retorna aos gramados pela competição nacional apenas no dia 02 de novembro, segunda-feira, diante do Newcastle, no St. James’ Park. Com a derrota, o time chegou a segunda derrota consecutiva e estacionou no meio da tabela, com dez pontos conquistados em oito partidas.

Como foi o jogo

O primeiro tempo no Emirates Stadium teve um amplo domínio do Arsenal, que conseguia reter a posse de bola no campo de ataque e não sofreu pressão do adversário. A equipe de Mikel Arteta conseguiu furar o bloqueio com apenas seis minutos. Odegaard levantou a bola na área em cobrança de escanteio. Gabriel Magalhães desviou e a defesa se atrapalhou para afastar. Na sobra, o lateral Ezri Konsa empurrou para o fundo das redes.

Com a vantagem no placar, os londrinos tiveram dificuldades para finalizar contra o gol de Jordan Pickford. Mesmo assim, a equipe conseguiu criar boas jogadas na grande área, faltando apenas a finalização. Do outro lado, o goleiro David Raya conseguiu evitar dois gols dos visitantes. Em um deles, Ben White fez um recuo ruim e a bola ficou oferecida para Thierno Barry, que deu um toquinho, mas foi parado pelo espanhol.

A segunda etapa continuou com a mesma dinâmica. O Arsenal conseguiu dominar completamente o meio de campo e rapidamente chegava até a área adversária. No entanto, o time de Liverpool conseguiu fechar muito bem os espaços e não deu chances para finalizações. Mesmo pressionado na defesa, o arqueiro Pickford não realizou grandes intervenções.

Após muita pressão, o segundo gol dos mandantes saiu aos 23 minutos do segundo tempo, em uma jogada bem brasileira. O volante Bruno Guimarães, que entrou poucos segundos antes, acionou o inglês Ben White na direita. Ele deu um cruzamento açucarado para o zagueiro Gabriel Magalhães, que cabeceou firme, sem chances para o goleiro adversário. O defensor marcou pela primeira vez na temporada.

👁 11 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, é citado em mensagens sobre festa de banqueiro preso (109 visualizacoes)
  2. Jeep Compass 2027 ganha versões híbridas, mas ainda custa e consome mais que rivais chineses (101 visualizacoes)
  3. Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (56 visualizacoes)
  4. STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (45 visualizacoes)
  5. Lula divulga jingle ‘Bora Lula’ em perfis nas redes sociais (34 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor