O Arsenal bateu o Everton no início da tarde deste sábado (24), em partida realizada no Emirates Stadium, e encostou no Manchester City na briga pela liderança da Premier League. A equipe de Mikel Arteta venceu por 2 a 0, com gols dos defensores Ezri Konsa e Gabriel Magalhães, e permanece na segunda colocação por conta do saldo de gols.

Um pouco mais cedo, o Manchester City foi superado pelo Aston Villa, por 2 a 1, e perdeu os 100% de aproveitamento na competição, sofrendo com ótima atuação do centroavante Nicolas Jackson, que marcou duas vezes. No próximo sábado (31), o time de Londres encara o Manchester United, novamente no Emirates Stadium, às 09h30.

Já o Everton, de David Moyes, retorna aos gramados pela competição nacional apenas no dia 02 de novembro, segunda-feira, diante do Newcastle, no St. James’ Park. Com a derrota, o time chegou a segunda derrota consecutiva e estacionou no meio da tabela, com dez pontos conquistados em oito partidas.

Como foi o jogo

O primeiro tempo no Emirates Stadium teve um amplo domínio do Arsenal, que conseguia reter a posse de bola no campo de ataque e não sofreu pressão do adversário. A equipe de Mikel Arteta conseguiu furar o bloqueio com apenas seis minutos. Odegaard levantou a bola na área em cobrança de escanteio. Gabriel Magalhães desviou e a defesa se atrapalhou para afastar. Na sobra, o lateral Ezri Konsa empurrou para o fundo das redes.

Com a vantagem no placar, os londrinos tiveram dificuldades para finalizar contra o gol de Jordan Pickford. Mesmo assim, a equipe conseguiu criar boas jogadas na grande área, faltando apenas a finalização. Do outro lado, o goleiro David Raya conseguiu evitar dois gols dos visitantes. Em um deles, Ben White fez um recuo ruim e a bola ficou oferecida para Thierno Barry, que deu um toquinho, mas foi parado pelo espanhol.

A segunda etapa continuou com a mesma dinâmica. O Arsenal conseguiu dominar completamente o meio de campo e rapidamente chegava até a área adversária. No entanto, o time de Liverpool conseguiu fechar muito bem os espaços e não deu chances para finalizações. Mesmo pressionado na defesa, o arqueiro Pickford não realizou grandes intervenções.

Após muita pressão, o segundo gol dos mandantes saiu aos 23 minutos do segundo tempo, em uma jogada bem brasileira. O volante Bruno Guimarães, que entrou poucos segundos antes, acionou o inglês Ben White na direita. Ele deu um cruzamento açucarado para o zagueiro Gabriel Magalhães, que cabeceou firme, sem chances para o goleiro adversário. O defensor marcou pela primeira vez na temporada.