A Prefeitura de Manaus informa as datas e locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher (UMSM) na capital. As estruturas móveis, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), têm o objetivo de ampliar o acesso da população feminina aos serviços da Atenção Primária à Saúde e complementar o atendimento oferecido nas Unidades de Saúde da Família.
As unidades oferecem consultas médicas e de enfermagem, mamografia, ultrassonografia, coleta do exame preventivo do câncer do colo do útero, consulta inicial de pré-natal, planejamento familiar, testes rápidos para gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação e dispensação de medicamentos.
Em alusão à campanha do “Outubro Rosa”, três das cinco unidades móveis estão realizando, até o próximo dia 30/10, um mutirão de atendimentos no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. A ação está acolhendo mulheres de toda a cidade.
A unidade da zona Oeste estará, a partir do dia 26 de outubro ao dia 6 de novembro, na escola estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra – CMPM 3, situada à rua Elisa Lispector, Parque São Pedro, Tarumã.
A quinta UMSM, dedicada a atender a zona rural de Manaus, estará, entre os dias 27/10 e 6/11, no quilômetro 41, da BR-174, ao lado da Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ada Viana.
As Unidades Móveis de Saúde da Mulher integram as estratégias de ampliação da assistência à saúde feminina, com foco na prevenção de doenças, no diagnóstico precoce e no acompanhamento contínuo das usuárias. Para ter o atendimento, basta que a mulher apresente um documento de identificação ou Cartão do SUS.
Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher
Zona Norte – 3 Unidades
Shopping Phelippe Daou
Avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus
19 a 30/10
Zona Oeste
Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra – CMPM 3
Rua Elisa Lispector, s/n, Parque São Pedro, Tarumã
26/10 a 6/11
Zona rural
BR-174, quilômetro 41, ao lado da USFR Ada Viana
27/10 a 6/11
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