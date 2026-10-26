A Prefeitura de Manaus informa as datas e locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher (UMSM) na capital. As estruturas móveis, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), têm o objetivo de ampliar o acesso da população feminina aos serviços da Atenção Primária à Saúde e complementar o atendimento oferecido nas Unidades de Saúde da Família.

As unidades oferecem consultas médicas e de enfermagem, mamografia, ultrassonografia, coleta do exame preventivo do câncer do colo do útero, consulta inicial de pré-natal, planejamento familiar, testes rápidos para gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação e dispensação de medicamentos.

Em alusão à campanha do “Outubro Rosa”, três das cinco unidades móveis estão realizando, até o próximo dia 30/10, um mutirão de atendimentos no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. A ação está acolhendo mulheres de toda a cidade.

A unidade da zona Oeste estará, a partir do dia 26 de outubro ao dia 6 de novembro, na escola estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra – CMPM 3, situada à rua Elisa Lispector, Parque São Pedro, Tarumã.

A quinta UMSM, dedicada a atender a zona rural de Manaus, estará, entre os dias 27/10 e 6/11, no quilômetro 41, da BR-174, ao lado da Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ada Viana.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher integram as estratégias de ampliação da assistência à saúde feminina, com foco na prevenção de doenças, no diagnóstico precoce e no acompanhamento contínuo das usuárias. Para ter o atendimento, basta que a mulher apresente um documento de identificação ou Cartão do SUS.

Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte – 3 Unidades

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

19 a 30/10

Zona Oeste

Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra – CMPM 3

Rua Elisa Lispector, s/n, Parque São Pedro, Tarumã

26/10 a 6/11

Zona rural

BR-174, quilômetro 41, ao lado da USFR Ada Viana

27/10 a 6/11