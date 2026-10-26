Ao lado do governador eleito Omar Aziz (PSD), o senador Eduardo Braga (MDB) celebrou, neste domingo (25), o resultado das eleições e a reeleição do presidente Lula (PT). Braga destacou a importância da união e do respeito às diferenças políticas e reafirmou o compromisso de trabalhar para transformar em realidade as propostas apresentadas à população amazonense.

“Venceu o bem, venceu o mal. É assim que nós vamos construir um país em que todos nós vamos nos respeitar. Respeitar até aqueles que pensam o contrário. O que importa é que nós somos brasileiros, amazonenses. Viva a vitória da democracia”, declarou o senador.

Em uma declaração conjunta com Omar, Braga lembrou a caminhada realizada durante a campanha e a parceria para cumprir os compromissos assumidos com a população.

“Estamos chegando ao fim com uma vitória do jeito que nós começamos: juntos por um Amazonas forte de novo”, afirmou.

Entre as prioridades citadas pelo senador estão a continuidade da pavimentação da BR-319, a construção do novo Porto da Manaus Moderna, o fim das filas do SISREG, a recuperação da dignidade dos servidores públicos e o fortalecimento da segurança pública.

Braga também defendeu a melhoria da qualidade da educação, a construção de novos hospitais e maternidades e a ampliação dos programas habitacionais.

“Enfim, a boa política está de volta. Omar governador, Lula presidente, Alessandra vice-governadora, Eduardo senador da República. Juntos faremos o Amazonas forte de novo”, declarou.

Ao lado de Braga, Omar Aziz agradeceu a Deus pelo resultado das eleições e reconheceu o trabalho dos prefeitos, prefeitas e lideranças que participaram da mobilização em todo o Amazonas.

“Quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa vitória magnífica, tanto aqui no estado como no Brasil, e agradecer a cada prefeito e prefeita que se esforçaram bastante”, afirmou.

O governador eleito também destacou a importância da parceria com Braga e garantiu que as propostas apresentadas durante a campanha serão compromissos de sua gestão.

“Tudo isso que o Eduardo falou é um compromisso que nós assumimos em praça pública no estado todo. Eu e o Eduardo tivemos a oportunidade de ir a todos os municípios e conversar com as pessoas. Sabemos o quanto é importante a boa política voltar para o estado do Amazonas”, destacou Omar.

Ao encerrar a declaração, Omar também comemorou a reeleição de Lula. “A democracia venceu. Lula presidente. Tetra, tetra”, celebrou.

Para Braga, o resultado das urnas representa a oportunidade de fortalecer a parceria entre o Governo do Amazonas, o Governo Federal e o Senado Federal. O senador continuará trabalhando com Omar e Lula para garantir investimentos, melhorar os serviços públicos e atender às necessidades dos amazonenses.

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