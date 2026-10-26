O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), afirmou que começará a organizar a equipe de transição na manhã desta segunda-feira (26), após vencer o segundo turno das eleições estaduais neste domingo (25). Ele também anunciou que pretende criar uma corregedoria independente para fiscalizar os gastos públicos e prometeu ampliar a transparência da administração estadual.

“Eu espero que em dois meses a gente possa ter o conhecimento de tudo aquilo que a gente vai ter que fazer, as mudanças e colocar uma transparência muito grande no governo”, declarou.

Omar disse que pretende solicitar auxílio ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) durante o processo de transição. Segundo ele, o órgão tem cinco dias para viabilizar o trabalho de transição dentro do governo.

A proposta de criar uma corregedoria independente, formada por pessoas sem vínculo com o Estado, foi apresentada como uma das medidas que pretende adotar ao assumir o Executivo estadual. “Vou querer dentro do meu governo uma corregedoria independente, de pessoas que não tenham vínculo com o Estado, para que possam fiscalizar cada real do dinheiro público do Amazonas”, afirmou.

O governador eleito disse que o compromisso foi assumido publicamente e que pretende colocá-lo em prática quando tomar posse.

Omar fala sobre ataques à família

Durante o pronunciamento após a vitória, Omar também falou sobre os ataques sofridos por sua família durante a campanha eleitoral. Emocionado, afirmou que ele e os familiares passaram por momentos difíceis e defendeu que as críticas políticas não sejam direcionadas aos filhos.

“Hoje é dia de alegria. Eu e minha família sofremos muito. Isso não é política. Eu sou político. Todo mundo tem o dever de me fiscalizar, mas não meus filhos”, declarou.

O senador afirmou que pretende recorrer à Justiça e disse que seu advogado solicitará, a partir desta segunda-feira, a prisão dos responsáveis pelos ataques, alegando descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Eu vou até as últimas consequências pelo crime que cometeram contra minha família”, disse.

Omar também declarou que pretende governar para todos os amazonenses, mas afirmou que os responsáveis pelos ataques deverão responder judicialmente.

“Eu vou governar para todos. Mas os bárbaros vão para a cadeia”, afirmou.

Apoio

Omar agradeceu apoio de todos os prefeitos do Amazonas que obteve apoio durante o pleito. “Nunca se viu isso na história do Amazonas”.