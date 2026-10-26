Um senador afirmou que dois fiscais do PL haviam sido retirados da sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral.
A declaração foi feita sem que qualquer detalhe adicional fosse apresentado.
Não há outras informações disponíveis nos relatos sobre o ocorrido.
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