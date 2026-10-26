Esta semana foi marcada por importantes acontecimentos que mexem com a vida dos barcelenses, desde a política estadual até ações que chegam direto ao nosso dia a dia. Celebramos conquistas, acompanhamos decisões que impactam o Amazonas e ficamos atentos às obras e serviços que afetam a mobilidade em nossa região.

  • Omar Aziz eleito governador do Amazonas: o senador do PSD venceu a segunda‑volta das eleições com 60,02% dos votos válidos, conforme apuração de 86,24% das urnas.
  • Transição e nova corregedoria: o governador eleito anunciou que a equipe de transição será organizada a partir de segunda‑feira e prometeu a criação de uma corregedoria independente.
  • Operação especial de trânsito em Manaus: o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou, no domingo, uma ação para melhorar o fluxo e a segurança nas vias da capital.
  • Interdição do viaduto Ayrton Senna: o viaduto da avenida Mário Ypiranga Monteiro ficará totalmente interditado entre 26 e 31 de outubro, afetando o trânsito da zona Centro‑Sul.
  • Unidades Móveis de Saúde da Mulher no Shopping Phelippe Daou: a prefeitura de Manaus divulgou datas e locais de atendimento das unidades que levam cuidados de saúde feminina direto ao público.

Continue acompanhando o Barcelos na NET para ficar por dentro das próximas novidades da nossa região.

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