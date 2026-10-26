A procuradora-chefe junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Regina Melo Cavalcanti, recebeu a condecoração Jubileu de Bronze, em reconhecimento aos seus dez anos de efetivo exercício na Advocacia-Geral da União (AGU). A entrega ocorreu durante o 12º Prêmio por Desempenho Funcional da AGU, realizado no último dia 16, em Brasília (DF).

À frente da Procuradoria Federal junto à Suframa desde 2025, Regina atua no assessoramento jurídico da Autarquia, contribuindo para a segurança jurídica das ações desenvolvidas pela instituição. A atuação da procuradora-chefe está relacionada às competências da Autarquia na administração dos instrumentos legais da Zona Franca de Manaus e na execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.

Graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, a procuradora é pós-graduanda em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ao longo da carreira, exerceu funções de chefia e assessoramento jurídico em órgãos federais, incluindo o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), além de ter atuado como procuradora-chefe do Amazonas por três anos.

Para Regina Melo Cavalcanti, atuar na Suframa representa a oportunidade de contribuir para uma política pública com impacto direto no desenvolvimento da região. “Trabalhar na Suframa é compreender a responsabilidade de uma instituição que executa uma política pública estratégica para a Amazônia. Nosso trabalho jurídico contribui para que as ações da Autarquia sejam conduzidas com segurança jurídica e em conformidade com a legislação, apoiando uma política de desenvolvimento que gera oportunidades e busca atender às necessidades da região”, declarou.

Excelência

Na avaliação do superintendente Leopoldo Montenegro, a condecoração é um conquista e também fortalece a Suframa. “A homenagem da AGU reforça a excelência do trabalho técnico que a doutora Regina vem desempenhando junto à nossa equipe. Ter à frente da nossa consultoria jurídica uma profissional tão qualificada nos dá a tranquilidade necessária para avançar com projetos estratégicos para a Amazônia. Parabenizo a procuradora-chefe por essa conquista, que também engrandece e fortalece a própria autarquia”, declarou o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro.

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