Sergio Pérez está prestes a atingir um marco histórico na Fórmula 1. O mexicano chegará a 300 largadas na categoria durante o Grande Prêmio do México, neste fim de semana, tornando-se o primeiro piloto a alcançar essa marca diante de sua torcida. Com o feito, ele entrará para um seleto grupo de competidores com pelo menos 300 largadas na principal categoria do automobilismo.

Apesar de atingir o número de 300 largadas, Pérez terá participado de 304 etapas da Fórmula 1. A diferença se deve a quatro ocasiões em que esteve inscrito nos eventos, mas não conseguiu iniciar a corrida.

A primeira ocorreu no GP de Mônaco de 2011, após um acidente durante a classificação. Na etapa seguinte, no Canadá, também naquele ano, o mexicano não largou. Em 2014, um problema na caixa de câmbio o impediu de disputar o GP da Malásia. Já em 2020, um teste positivo para Covid-19 o afastou do GP da Inglaterra.

Com a marca no circuito da Cidade do México, Pérez se juntará a nomes como Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Rubens Barrichello, Michael Schumacher e Jenson Button, que também alcançaram pelo menos 300 largadas na Fórmula 1.

Sebastian Vettel também participou de 300 fins de semana de Grande Prêmio, mas largou efetivamente em 299 corridas. No GP do Bahrein de 2016, o alemão sofreu uma falha no motor durante o trajeto até o grid e não conseguiu iniciar a prova.

Hamilton se aproxima de outra marca

Lewis Hamilton também está próximo de atingir um número expressivo na categoria. O GP do México será sua 399ª participação e largada na Fórmula 1.

Desde a estreia, em 2007, o britânico deixou de disputar apenas uma etapa: o GP de Sakhir de 2020, quando testou positivo para Covid-19. Naquela corrida, Sergio Pérez conquistou a vitória.

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