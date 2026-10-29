Um editorial criticou a atuação de Moraes.
A publicação cobra do Senado a defesa da independência do Judiciário.
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