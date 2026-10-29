A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (29), um mandado de busca e apreensão em Manaus durante a Operação Harpia, que investiga crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil na internet.
Durante a ação, os agentes apreenderam um celular que será submetido à perícia. O objetivo é identificar possíveis evidências de compartilhamento e armazenamento de arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.
O material analisado poderá contribuir para o avanço das investigações e a eventual responsabilização dos envolvidos.
Alerta aos responsáveis
A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico. A instituição destaca que a orientação e a atenção aos comportamentos dos jovens são importantes para prevenir situações de abuso e exploração sexual.
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