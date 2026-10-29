Ações combatem tráfico interestadual de drogas por rotas aéreas e investigam apoio logístico ao garimpo ilegal; mandados foram cumpridos em Manaus e Coari

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29), duas operações contra atividades criminosas no Amazonas – Gatekeeper e Navegação Paralela -, com cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, sete de busca e apreensão e bloqueio de mais de R$ 35 milhões em bens e valores. As ações investigam uma organização suspeita de transportar drogas em voos que partem de Manaus e lavar dinheiro do tráfico, além de um grupo investigado por prestar apoio logístico ao garimpo ilegal em rios da Amazônia.

Na segunda fase da Operação Gatekeeper, a Justiça Federal também determinou o sequestro de oito veículos e o bloqueio de bens, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de 15 pessoas físicas e jurídicas. Os mandados foram cumpridos em Manaus e Coari.

O objetivo da operação visa uma organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas por via aérea, a partir do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e à lavagem do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

A investigação teve início em dezembro de 2024, após a prisão em flagrante de um passageiro que transportava cerca de 18 kg de maconha em um voo com origem em Manaus. Na primeira fase da operação, deflagrada em março de 2025, foram identificadas ao menos 13 remessas da droga, que totalizavam cerca de 150 kg de maconha.

Na ocasião, quatro integrantes do grupo foram presos e indiciados, entre eles um servidor da PF, que posteriormente foi condenado. Nesta segunda ação, a PF identificou outros envolvidos no esquema, responsáveis pelo transporte da droga e pela compra das passagens aéreas.

As investigações também alcançaram o núcleo financeiro da organização, que movimentou milhões de reais por meio de contas de terceiros, empresas de fachada e plataformas digitais para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Segundo a investigação, as atividades criminosas continuaram acontecendo mesmo após a primeira fase da operação.

Já a Operação Navegação Paralela busca identificar os responsáveis pelo fornecimento de insumos, transporte e suporte operacional a estruturas de extração mineral clandestina.

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