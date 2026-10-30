Com a vitória de Lula, o nome de Rafael Fonteles ganhou destaque em discussões sobre o próximo governo.
Fonteles é matemático e conta com boa aceitação entre agentes do mercado.
Por causa disso, ele passou a ser visto como possível responsável pela pasta da Fazenda.
Fonte: Jovem Pan
👁 0 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Dia do Servidor Público:Prefeito de Manaus Renato Junior anuncia convocação de 1,5 mil aprovados em concurso (295 visualizacoes)
- Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (274 visualizacoes)
- Números sorteados na Mega-Sena são 06, 30, 32, 38, 49 e 57 (64 visualizacoes)
- Manaus anuncia zagueiro com passagem pelo Botafogo (63 visualizacoes)
- STF avança em julgamento sobre piso da enfermagem com três votos favoráveis (50 visualizacoes)