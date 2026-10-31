Um motorista embriagado, que não teve o nome divulgado, invadiu e destruiu a a estrutura do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Na ação o condutor perdeu o controle do veículo e causou o acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (30/10).
De acordo informações da Polícia Militar do Amazonas, o homem dirigia um carro modelo Hyundai HB20 e vinha em fuga do bairro Santa Etelvina, onde havia se envolvido em um acidente anterior com suspeita inicial de atropelamento.
Perseguido por um grupo de motociclistas, o motorista dirigiu até o o 6º DIP para se proteger de possíveis agressões.
Ao se aproximar da delegacia, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra o portão, a grade e o muro do DIP. O impacto causou destruição na entrada do prédio público e danos à parte frontal do automóvel.
O motorista foi contido no local e levado ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), onde o teste do bafômetro atestou a presença de álcool em seu organismo.
O homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e permaneceu custodiado no próprio 6º DIP, à disposição da Justiça.
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