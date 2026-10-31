O Chelsea venceu o United por 2 a 0 pela Premier League.
Os gols da equipe de Londres foram marcados por Morgan Rogers e Cole Palmer.
O brasileiro Estêvão, que atuou como titular, teve boa atuação na partida, com dois gols anulados pela arbitragem.
Fonte: Jovem Pan
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